Туман в Волгоградской области продолжает наступление
Синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют 15 ноября туман и дождь в области, сообщает ВДТВ.
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Синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют 15 ноября туман и дождь в области, сообщает ВДТВ.
Температура воздуха ночью +3…+8ºС, днем +4…+9ºС, местами до +14ºС. В Волгограде днем около +10ºС.
Завтра, 16 ноября, ночью местами дождь будет переходить в снег, в отдельных районах туман, изморозь. Ветер
Температура ночью +3…-2ºС, местами до -5ºС, днем 0…+5ºС.
17 ноября ночью и утром специалисты ждут в отдельных районах региона туман, изморозь. Небольшой западный,