Туман в Волгоградской области продолжает наступление

Температура воздуха ночью +3…+8ºС, днем +4…+9ºС, местами до +14ºС. В Волгограде днем около +10ºС.

Завтра, 16 ноября, ночью местами дождь будет переходить в снег, в отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с.

Температура ночью +3…-2ºС, местами до -5ºС, днем 0…+5ºС.