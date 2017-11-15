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10:37 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Туман в Волгоградской области продолжает наступление

Синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют 15 ноября туман и дождь в области, сообщает ВДТВ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 70% 768 мм рт. ст. 3 м/с

Температура воздуха ночью +3…+8ºС, днем +4…+9ºС, местами до +14ºС. В Волгограде днем около +10ºС.

Завтра, 16 ноября, ночью местами дождь будет переходить в снег, в отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с.

Температура ночью +3…-2ºС, местами до -5ºС, днем 0…+5ºС.

17 ноября ночью и утром специалисты ждут в отдельных районах региона туман, изморозь. Небольшой западный, северо-западный ветер 5−10 м/с. Ночью по области −1…−6ºС, местами −1…+4ºС, днем +1…+6ºС.

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