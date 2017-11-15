Законодательные изменения, ухудшающие экологию Байкала, не пройдут — ОНФ

ОНФ выступил против законопроекта «О внесении изменений в ФЗ «Об охране озера Байкал», подготовленный Минприроды РФ для внесения в Госдуму РФ. По мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Николая Будуева, поправки могут стать угрозой для уникальной экосистемы озера.

Ныне действующий федеральный закон устанавливает наиболее строгий правовой режим для центральной экологической зоны озера. Закон запрещает переводить земли лесного фонда, покрытые защитными лесами, в земли других категорий. Исключение составляет их перевод в земли особо охраняемых территорий. Однако в последнее время неоднократно предпринимались попытки изменить закон в этой части.

Например, летом 2017 года в проекте правительственных поправок к законопроекту «О лесной амнистии» появилось положение о возможности перевода земель лесного фонда в центральной экологической зоне Байкала в категорию земель населенных пунктов. Поправка может привести к расширению населенных пунктов и непоправимому ущербу экологии. После жесткой критики ОНФ поправка не вошла в текст документа.