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12:01 (мск), источник: АиФ Иркутск

Законодательные изменения, ухудшающие экологию Байкала, не пройдут — ОНФ

Поправками в законы, направленными на ослабление защиты Байкала и его берегов, обеспокоены чле6ны Общероссийского народного фронта.

ОНФ выступил против законопроекта «О внесении изменений в ФЗ «Об охране озера Байкал», подготовленный Минприроды РФ для внесения в Госдуму РФ. По мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Николая Будуева, поправки могут стать угрозой для уникальной экосистемы озера.

Ныне действующий федеральный закон устанавливает наиболее строгий правовой режим для центральной экологической зоны озера. Закон запрещает переводить земли лесного фонда, покрытые защитными лесами, в земли других категорий. Исключение составляет их перевод в земли особо охраняемых территорий. Однако в последнее время неоднократно предпринимались попытки изменить закон в этой части.

Например, летом 2017 года в проекте правительственных поправок к законопроекту «О лесной амнистии» появилось положение о возможности перевода земель лесного фонда в центральной экологической зоне Байкала в категорию земель населенных пунктов. Поправка может привести к расширению населенных пунктов и непоправимому ущербу экологии. После жесткой критики ОНФ поправка не вошла в текст документа.

Сейчас, по выводам ОНФ, аналогичное изменение пытаются ввести в ФЗ «Об охране озера Байкал». Перевод земель экологической зоны в категорию земель населенных пунктов, учитывая отсутствие полноценных объектов жизнеобеспечения, например очистных сооружений, приведет к повышению антропогенной нагрузки на экосистему озера и тем самым нанесет непоправимый урон окружающей среде.

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