В Челябинской области одобрили проект «Чистый воздух»
В Челябинской области одобрен проект по улучшению состояния атмосферного воздуха «Чистый воздух». Соответствующее решение принято на круглом столе ЮУТП и Общественной палаты области.
В Челябинской области одобрен проект по улучшению состояния атмосферного воздуха «Чистый воздух». Соответствующее решение принято на круглом столе ЮУТП и Общественной палаты области.
Как сообщили Накануне.RU в
Проект представил председатель комитета ЮУТПП по экологии и ресурсосбережению Андрей Минченко. По его словам, проект преследует две цели: первая — постоянное соблюдение норм предельно допустимого содержания вредных веществ в атмосфере при любых погодных условиях, вторая — снижение индекса загрязнения воздуха в крупных населенных пунктах Челябинской области.
Для этого необходимо усилить контроль и меры воздействия в части охраны состояния атмосферного воздуха. В частности, увеличить охват замеров, приобрести дополнительные технические средства контроля, организовать дополнительные стационарные посты наблюдения за качеством воздуха в местах критически высокого загрязнения, а также внедрять на предприятиях лучшие доступные технологии по снижению выбросов. Кроме того, предлагается усилить ограничения на выбросы в периоды НМУ.
Эксперты представили рекомендации по дополнению проекта «Чистый воздух». После доработки документ направят на рассмотрение в правительство Челябинской области.