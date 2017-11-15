В Челябинской области одобрили проект «Чистый воздух»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства, в работе заседания приняли участие представители министерства экологии Челябинской области, управлений Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Росгидромета, а также руководители крупных промышленных предприятий региона.

Проект представил председатель комитета ЮУТПП по экологии и ресурсосбережению Андрей Минченко. По его словам, проект преследует две цели: первая — постоянное соблюдение норм предельно допустимого содержания вредных веществ в атмосфере при любых погодных условиях, вторая — снижение индекса загрязнения воздуха в крупных населенных пунктах Челябинской области.

Для этого необходимо усилить контроль и меры воздействия в части охраны состояния атмосферного воздуха. В частности, увеличить охват замеров, приобрести дополнительные технические средства контроля, организовать дополнительные стационарные посты наблюдения за качеством воздуха в местах критически высокого загрязнения, а также внедрять на предприятиях лучшие доступные технологии по снижению выбросов. Кроме того, предлагается усилить ограничения на выбросы в периоды НМУ.