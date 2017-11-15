Житель Новосибирска еще 4,5 года не сможет покинуть Омск
В течение 4,5 лет житель Новосибирска не сможет покинуть просторы Омской области, так как проведет их в колонии общего режима. Мужчина признан виновным в попытке мошенничества.
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В течение 4,5 лет житель Новосибирска не сможет покинуть просторы Омской области, так как проведет их в колонии общего режима. Мужчина признан виновным в попытке мошенничества.
По данным прокуратуры Омской области, новосибирец заключил ряд фиктивных сделок о приобретении лесоматериалов и представил поддельные документы для возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ.
В итоге, налоговики отказали мужчине в возмещении НДС
Центральный районный суд г. Омска по совокупности преступлений окончательно определил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает