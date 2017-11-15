Житель Новосибирска еще 4,5 года не сможет покинуть Омск

По данным прокуратуры Омской области, новосибирец заключил ряд фиктивных сделок о приобретении лесоматериалов и представил поддельные документы для возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ.

В итоге, налоговики отказали мужчине в возмещении НДС из-за поддельных документов и направили материалы в прокуратуру. Силовики выяснили, что бюджету страны мог быть причинен ущерб в размере 168 миллионов рублей.