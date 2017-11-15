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10:35 (мск), источник: СуперОмск

Житель Новосибирска еще 4,5 года не сможет покинуть Омск

В течение 4,5 лет житель Новосибирска не сможет покинуть просторы Омской области, так как проведет их в колонии общего режима. Мужчина признан виновным в попытке мошенничества.

По данным прокуратуры Омской области, новосибирец заключил ряд фиктивных сделок о приобретении лесоматериалов и представил поддельные документы для возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ.

В итоге, налоговики отказали мужчине в возмещении НДС из-за поддельных документов и направили материалы в прокуратуру. Силовики выяснили, что бюджету страны мог быть причинен ущерб в размере 168 миллионов рублей.

Центральный районный суд г. Омска по совокупности преступлений окончательно определил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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