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10:38 (мск), источник: РИА Крым

Болгары Крыма осудили осквернение памятника «Алеша»

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым имени Паисия Хилендарского осуждает осквернение монумента советскому воину-освободителю «Алеша» в городе Пловдив (Болгария).

Об этом говорится в официальном заявлении организации, текстом которого располагает РИА Новости Крым.

Организация расценивает эти действия как «очередную провокацию», цель которой — «опорочить многовековые братские отношения русского и болгарского народов».

По мнению авторов заявления, памятник «Алеша» не случайно выбран для этой цели, поскольку он стал символом не только мужества советского солдата, но и российско-болгарского единства.

«Считаем осквернение “Алеши” изощренным актом вандализма, бьющим по живому, оскорбляющим самые сокровенные чувства русских и болгар. Это очередная попытка поссорить нас, перечеркнуть связывающие нас духовные корни и общее героическое прошлое. И время для этого выбрано особое — накануне празднования 60-летия установления величественного монумента, когда жители Пловдива собирались воздать ему почести на торжественных мероприятиях» — говорится в документе.

Однако, уверены представители общины, подлый расчет не оправдался. Жители Пловдива противопоставили ему сплоченность и незамедлительно отреагировали на произошедшее, встав на защиту мемориала и организовав его охрану.

Авторы заявления напомнили, что МИД Болгарии решительно осудило акт вандализма, при котором были использованы нацистская символика и антисемитские лозунги.

«Неустановленные лица, осквернившие памятник “Алеше”, никоим образом не выражают идейных убеждений всего народа Болгарии. И для нас, болгар Крыма, это абсолютно чуждые элементы, изгои, не знающие собственной истории и действующие в интересах (не исключено, что и по заказу) антироссийских и, по большому счету, антиболгарских сил», — сказано в заявлении.

Представители общины надеются, что компетентные болгарские органы проведут тщательное расследование случившегося, привлекут к ответственности виновных и примут действенные меры, чтобы впредь не допускать таких преступлений.

«Просим крымчан, всех граждан России не поддаваться на эту гнусную провокацию и не идти на поводу у ее исполнителей, стремящихся любыми способами внести негатив в отношения российского и болгарского народов», — подчеркивают в организации.

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