Я готов говорить: петербургский депутат выпустил первый политический рэп-клип

Мода на рэп-баттлы в самом разгаре — Окси и Гнойный подали неплохой пример. Депутаты парламента Ленобласти, даже сам губернатор 47-го региона не удержался.

Освоили язык рэп-искусства и городские парламентарии. Депутаты Максим Резник и Андрей Анохин устроили самый настоящий баттл. Состязание получилось жарким: победу «всухую» одержал Резник.

Поединок состоялся еще в начале октября. Депутат от оппозиции о нем, пожалуй, и думать забыл. А вот Андрея Юрьевича, как говорится, «зацепило». Во вторник он открыл в Петербурге первую и пока что единственную в стране площадку для политических рэп-баттлов «Антиверсус».

— Потому что все обычные методы налаживания диалога с оппонентами уже не действуют, — пояснил парламентарий собравшимся.

А заодно представил свой первый клип по мотивам баттла с Резником. В нем много видов Петербурга — как парадного, так и не очень, по которому гуляет парламентарий. И известное граффити Сергея Бодрова с фразой из «Брата-2». На его фоне Анохин зачитывает свои рэп-рифмы.

«Я готов говорить, готов говорить с вашим фаворитом, что решил народ покорить. Голодных накормить, холопов раздавать. Но галопом по Европам можно все раздавить».

«Ребята молодые, мало быть против. Надо быть еще и за — за процветание родины».

Появилась в кадре и знаменитая желтая резиновая утка. Такая же, но во много раз больше последнее время часто появляется на митингах оппозиции.

«Символ вашего движения — утка туалетная, в унитазе смыть страну — ваша мечта заветная. Символ вашего движения — утка новостная, и вся ваша оппозиция жутко наносная!».

— Я готов говорить, а готовы ли вы? — так заканчивает депутат свое выступление. И это звучит, как приглашение на очередной баттл. Как пояснил Анохин, он собирается очередной политический вызов. Кому? Это парламентарий пока что держит в секрете.

Видео «Готов говорить» Андрей Анохин разместил на своем канале в YouTube. На данный момент у него немногим меньше двух тысяч просмотров. 16 человек оценили клип положительно, больше ста — остались недовольны.