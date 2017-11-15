Я готов говорить: петербургский депутат выпустил первый политический рэп-клип
Андрей Анохин записал видео по мотивам баттла с коллегой из оппозиции — Максимом Резником.
Андрей Анохин записал видео по мотивам баттла с коллегой из оппозиции — Максимом Резником.
Мода на
Освоили язык
Поединок состоялся еще в начале октября. Депутат от оппозиции о нем, пожалуй, и думать забыл. А вот Андрея Юрьевича, как говорится, «зацепило». Во вторник он открыл в Петербурге первую и пока что единственную в стране площадку для политических
— Потому что все обычные методы налаживания диалога с оппонентами уже не действуют, — пояснил парламентарий собравшимся.
А заодно представил свой первый клип по мотивам баттла с Резником. В нем много видов Петербурга — как парадного, так и не очень, по которому гуляет парламентарий. И известное граффити Сергея Бодрова с фразой из «Брата-2». На его фоне Анохин зачитывает свои
«Я готов говорить, готов говорить с вашим фаворитом, что решил народ покорить. Голодных накормить, холопов раздавать. Но галопом по Европам можно все раздавить».
«Ребята молодые, мало быть против. Надо быть еще и за — за процветание родины».
Появилась в кадре и знаменитая желтая резиновая утка. Такая же, но во много раз больше последнее время часто появляется на митингах оппозиции.
«Символ вашего движения — утка туалетная, в унитазе смыть страну — ваша мечта заветная. Символ вашего движения — утка новостная, и вся ваша оппозиция жутко наносная!».
— Я готов говорить, а готовы ли вы? — так заканчивает депутат свое выступление. И это звучит, как приглашение на очередной баттл. Как пояснил Анохин, он собирается очередной политический вызов. Кому? Это парламентарий пока что держит в секрете.
Видео «Готов говорить» Андрей Анохин разместил на своем канале в YouTube. На данный момент у него немногим меньше двух тысяч просмотров. 16 человек оценили клип положительно, больше ста — остались недовольны.