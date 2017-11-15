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10:41 (мск), источник: АиФ Крым

Представители крымской власти приехали на прием граждан на троллейбусах

Ранее глава Крыма рекомендовал властям пересесть на общественный транспорт.

Источник: Аргументы и факты

Министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев и глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль на прием граждан едут на троллейбусе, передают «РИА Новости (Крым)».

Так, совместный прием граждан представители власти проведут в библиотеке, которая расположена в поселке Грэсовский. До места назначения они добираются на троллейбусе № 9.

Также в среду, 15 сентября, на троллейбусе до работы добиралась министр финансов республики Ирина Кивико. Она отметила, что транспорт сегодня работает лучше.

Общественным транспортом также воспользовались и другие представители власти полуострова.

Напомним, что глава Крыма рекомендовал властям добираться до места проведения приема граждан на общественном транспорте.

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