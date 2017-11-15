Житель Светлого отсудил у предприятия 270 тысяч рублей за незаконное увольнение

Источник: Калининград.Ru

В своём иске мужчина указал, что заключил с работодателем срочный договор на период с 18 июля по 22 ноября 2017 года. Однако в начале августа предприятие решило уволить его.

Мужчина потребовал признать увольнение незаконным, так как договор с ним расторгли раньше срока и не предупредили о таком решении за три дня. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Светловского городского суда.