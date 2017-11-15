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10:39 (мск), источник: Калининград.Ru

Житель Светлого отсудил у предприятия 270 тысяч рублей за незаконное увольнение

Житель Светлого подал в суд на бюджетное учреждение и потребовал признать незаконным увольнение с должности электромеханика.

Источник: Калининград.Ru

В своём иске мужчина указал, что заключил с работодателем срочный договор на период с 18 июля по 22 ноября 2017 года. Однако в начале августа предприятие решило уволить его.

Мужчина потребовал признать увольнение незаконным, так как договор с ним расторгли раньше срока и не предупредили о таком решении за три дня. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Светловского городского суда.

В результате с бюджетного учреждения взыскали средний заработок сотрудника за время вынужденного прогула в размере 255 511 рублей, пять тысяч рублей компенсации морального вреда и расходы на оплату услуг адвоката, всего — 270 511 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

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