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10:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Горожан пригласили на открытие сквера «Радуга» в Воронеже 18 ноября

Гостей ждут концертная и игровая программы.

Источник: AP 2017

Воронежцев позвали на открытие сквера «Радуга» в микрорайоне Березовая Роща в субботу, 18 ноября. Мероприятие начнется в 12:00 около дома № 50 на улице Березовая Роща, сообщила пресс-служба городской администрации. Гостей ждут игровая и концертная программы, а также «официальная часть».

Сквер должен был открыться 27 октября. Как рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в управе Центрального района, мероприятие перенесли по просьбе жителей микрорайона. На территории высадили кустарники и деревья.

Проект Комитета территориального общественного самоуправления (КТОС) «Березовая Роща» выиграл на конкурсе общественно полезных проектов в мае 2017 года. Создатели проекта получили 1,25 млн рублей. На участке обустроили тротуары и цветники, установили ограждения, а также реконструировали сценическую площадку.

Жители микрорайона собрали на создание сквера 50 тыс. рублей. Еще 100 тыс. рублей предоставил спонсор.

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