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10:47 (мск), источник: Восток Медиа

Корейцы помогут хабаровчанам прогрессивно утилизировать отходы

Иностранные инвесторы подготовили дорожную карту для жителей региона.

Источник: Reuters

Корейские специалисты разработали для Хабаровского края дорожную карту по утилизации твердых бытовых отходов. Главным пунктом, обозначенным на ней, стала дальневосточная столица. Об этом шла речь на официальной встрече мэра Хабаровска Александра Соколова и генерального консула Республики Корея Ли Сок Пэ.

«Нужно убеждать жителей в том, что на экологию в значительной степени влияет то, как мы работаем с мусором. Нужно решать эти вопросы на уровне семьи, квартиры и дома. Вообще, предела совершенству в этом деле нет и не должно быть: в Японии, где уже давно осуществляется раздельный сбор мусора, его делят на 12 фракций! Надеюсь, что опыт наших корейских коллег будет очень полезен и станет еще одним позитивным штрихом в укреплении наших отношений. Сегодня крайне важно привлекать южнокорейских инвесторов, работающих в различных направлениях, в экономику Хабаровска, развивать побратимские связи с городом Пучоном и делать все для того, чтобы наши контакты приносили двухстороннюю пользу», — отметил мэр Хабаровска Александр Соколов.

Корейские инвесторы активно участвуют в «мусорной» сфере города — осенью текущего года в хабаровском микрорайоне «Строитель» по их инициативе стартовал эксперимент по раздельному сбору мусора: во дворах жилых домов установили специальные контейнеры для пластика, стекла и макулатуры. Аналогичную методику сортировки ТБО хабаровские активисты давно пытаются внедрить в городе (без поддержки корейской стороны), однако, эксперимент продвигается с трудом.

«Я надеюсь, что наши разработки внесут существенный вклад в российско-корейское сотрудничество в сфере утилизации отходов. Южная Корея имеет передовой опыт в этой области. Уверен: южнокорейские компании, администрация города Хабаровска и правительство Хабаровского края смогут тесно и плодотворно работать в этом направлении вместе», — отметил господин Ли Сок Пэ.

В августе текущего года в Хабаровске заработала мусороперегрузочная станция «Южная». Её тоже построили с помощью южнокорейских инвесторов. На этой станции предусмотрена линия по сортировке отходов для их дальнейшей переработки, а не только утилизация мусора. Всё оборудование «Южной» — корейского производства, кроме линии сортировки, которую делали отечественные разработчики.

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