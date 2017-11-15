Река в Кыштыме позеленела после борьбы с похитителями воды

Река, протекающая в Кыштыме рядом с Центральным рынком, позеленела — это произошло, после того как коммунальщики добавили в теплоноситель краску для борьбы с похитителями воды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Горожане стали свидетелями необычного явления 14 ноября. Ярко-зеленая вода текла в реку из раскопанных траншей с трубами. Вскоре коммунальщики сообщили, что водоем изменил цвет из-за безвредного красителя, который впервые добавили в теплоноситель для оперативного выявления аварий на сетях. Также он предназначен для борьбы с любителями сливать воду из батарей для применения в быту.

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«Котельные, которые мы обслуживаем, автоматические. Мы видим, что по утрам и вечерам водозабор значительно увеличивается. Так, только в микрорайоне Каолиновый он в пиковые часы составляет 700−800 литров в час при максимальной норме 100 литров в час», — рассказал сайту «Кыштымский рабочий» представитель теплоснабжающей организации «ЮжУралСпец-МВ» Александр Цветков.