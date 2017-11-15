Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Почему грипп непобедим
Кремль не пошел на уступки Татарстану по вопросу изучения языка
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
"Спасибо, что на земле" — Песков о неисправности в самолёте
В Киеве объяснили инспекцию США Крыма подготовкой
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
СМИ: США хотели прогнуть Путина на унизительную встречу
Каменских подчеркнула стройные ноги кожаным мини
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
10:59 (мск), источник: dostup1.ru

Река в Кыштыме позеленела после борьбы с похитителями воды

В теплоноситель добавили краситель, чтобы отбить у кыштымцев желание сливать воду из батарей.

Река, протекающая в Кыштыме рядом с Центральным рынком, позеленела — это произошло, после того как коммунальщики добавили в теплоноситель краску для борьбы с похитителями воды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Горожане стали свидетелями необычного явления 14 ноября. Ярко-зеленая вода текла в реку из раскопанных траншей с трубами. Вскоре коммунальщики сообщили, что водоем изменил цвет из-за безвредного красителя, который впервые добавили в теплоноситель для оперативного выявления аварий на сетях. Также он предназначен для борьбы с любителями сливать воду из батарей для применения в быту.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Котельные, которые мы обслуживаем, автоматические. Мы видим, что по утрам и вечерам водозабор значительно увеличивается. Так, только в микрорайоне Каолиновый он в пиковые часы составляет 700−800 литров в час при максимальной норме 100 литров в час», — рассказал сайту «Кыштымский рабочий» представитель теплоснабжающей организации «ЮжУралСпец-МВ» Александр Цветков.

Если краситель не поможет компании избавиться от похитителей теплоносителя, в него добавят еще и дурно пахнущее вещество.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Аргаяшском районе задержан похититель табуна лошадей
Река в Кыштыме позеленела после борьбы с похитителями воды
При крушении самолета в Хабаровском крае погибли шесть человек
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Госдума поддержала поправки о СМИ-иноагентах
В Зимбабве военные захватили в заложники президента Мугабе
Сечин снова не явился в суд по делу Улюкаева
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь