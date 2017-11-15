Река в Кыштыме позеленела после борьбы с похитителями воды
В теплоноситель добавили краситель, чтобы отбить у кыштымцев желание сливать воду из батарей.
В теплоноситель добавили краситель, чтобы отбить у кыштымцев желание сливать воду из батарей.
Река, протекающая в Кыштыме рядом с Центральным рынком, позеленела — это произошло, после того как коммунальщики добавили в теплоноситель краску для борьбы с похитителями воды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Горожане стали свидетелями необычного явления 14 ноября.
«Котельные, которые мы обслуживаем, автоматические. Мы видим, что по утрам и вечерам водозабор значительно увеличивается. Так, только в микрорайоне Каолиновый он в пиковые часы составляет 700−800 литров в час при максимальной норме 100 литров в час», — рассказал сайту «Кыштымский рабочий» представитель теплоснабжающей организации «ЮжУралСпец-МВ» Александр Цветков.
Если краситель не поможет компании избавиться от похитителей теплоносителя, в него добавят еще и дурно пахнущее вещество.