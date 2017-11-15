Вместе наведем порядок: донские рыбаки зовут на уборку пляжа

С собой можно взять строительные перчатки, воду и перекус, большие мусорные пакеты. Желательно приехать в теплой одежде и непромокаемой обуви. Мусор вывозить планируют на собственных машинах, поэтому заранее нужно освободить багажник. Акция проводится на общественных началах без поддержки администрации.

Ростовский рыболов написал: «Мы, рыболовы, понимаем как это важно — с любовью относиться к природе, и в качестве примера такого правильного и здорового отношения к ней, предлагаем присоединиться к акции по уборке берега реки Дон. Добраться до пляжа “Аврал” можно следующим образом — двигаясь по улице Портовой в сторону центра, сворачиваете направо на улице Рельефной и двигаетесь вниз, к Дону, после пересечения железнодорожного полотна сворачиваете вправо, и через 600 метров мы вас встретим. Начало акции запланировано на 12:00 19 ноября (воскресенье) 2017 года. Заранее благодарю всех желающих принять участие. До встречи на водоемах!».