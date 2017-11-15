В Узбекистане количество выданных деловых виз увеличилось на 27%

Источник: UzReport.news

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан подвело итоги своей деятельности за 9 месяцев 2017 года.

За рассматриваемый период МИД в соответствии с возложенными задачами проводило работу по продвижению интересов страны на международной арене, развитию сотрудничества с зарубежными государствами и влиятельными организациями, реализации положений Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017—2021 годах.

Организованы государственные и рабочие визиты Президента Узбекистана в Туркменистан ( 6—7 марта , 19—20 мая , 17 сентября), Казахстан ( 22—23 марта , 29 апреля, 8—9 июня , 9—10 сентября ), Россию ( 4—5 апреля ), Китай ( 12—15 мая ), Саудовскую Аравию (21 мая), Кыргызстан ( 5—6 сентября ) и США ( 18—20 сентября ).

Состоялся государственный визит в Узбекистан Президента Казахстана Н. Назарбаева ( 16—17 сентября ).

За 9 месяцев 2017 года Консульским управлением МИД и консульскими учреждениями Республики Узбекистан за рубежом было совершено всего 308879 консульских действий, связанных с выдачей иностранным гражданам виз для въезда в Узбекистан, обменом/выдачей биометрического паспорта, выдачей сертификата на возвращение на Родину, регистрацией актов гражданского состояния, выполнением нотариальных действий и др.

Наибольшее количество консульских действий было осуществлено в посольствах Республики Узбекистан в Таджикистане — 55938, России — 25866, Туркменистане — 17005, Казахстане — 16381, Республики Корея — 13874, Германии — 13376, Китае — 12603 и Индии — 11925.

За январь-сентябрь 2017 года были выданы въездные визы 224022 иностранным гражданам, в том числе 96752 — туристам и 32898 — бизнесменам. При этом рост общего количества выданных виз по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года составил 21%, в том числе количество выданных туристических виз увеличилось на 24%, деловых виз — на 27%.

Наибольшее количество консульско-правовых действий, осуществленных консульскими учреждениями Республики Узбекистан за рубежом за 9 месяцев 2017 года.

5 июля состоялся Прямой диалог Министра иностранных дел с соотечественниками в формате видеоконференции.

Министр в прямом эфире ответил на вопросы граждан Узбекистана, находящихся как внутри страны, так и далеко за ее пределами, а также в студии. Вопросы касались важных для наших соотечественников проблем, связанных с гражданством, восстановлением документов при их утере, поиском родных и близких, помощи при различных сложных жизненных ситуациях и многих других.

По результатам всестороннего изучения на межведомственном уровне итогов указанного мероприятия МИД распоряжением Президента «Об образовании Межведомственной рабочей группы по реализации итогов «Прямого диалога Министерства иностранных дел с соотечественниками» от 12 сентября 2017 года № 5055 образована Межведомственная рабочая группа в составе представителей МИД, Генеральной прокуратуры, СНБ, МВД, Минтруда, Государственного центра персонализации и ГТК Республики Узбекистан.