Всероссийский день самбо отметят в Хабаровском крае
Турниры пройдут завтра в 67 субъектах РФ.
Турниры пройдут завтра в 67 субъектах РФ.
16 ноября отмечается Всероссийский день самбо. В Хабаровске и
В дальневосточной столице турнир состоится под крышей универсального краевого спортивного комплекса, а в городе Юности юные самбисты померятся силами на ковре спорткомплекса «Орлан». Начало состязаний в 10.00.
Впервые празднование Всероссийского дня самбо отмечалось в 2008 году, когда отечественному виду спорта исполнилось 70 лет. Сейчас это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату мероприятие. В этом году Всероссийский день самбо отметят в 67 субъектах РФ.
Напомним, что в
Кстати, весной 2013 года дальневосточная столица уже принимала у себя сильнейших самбистов страны.