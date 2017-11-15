Всероссийский день самбо отметят в Хабаровском крае

16 ноября отмечается Всероссийский день самбо. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в этот день пройдут соревнования по борьбе среди юношей и девушек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В дальневосточной столице турнир состоится под крышей универсального краевого спортивного комплекса, а в городе Юности юные самбисты померятся силами на ковре спорткомплекса «Орлан». Начало состязаний в 10.00.



Впервые празднование Всероссийского дня самбо отмечалось в 2008 году, когда отечественному виду спорта исполнилось 70 лет. Сейчас это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату мероприятие. В этом году Всероссийский день самбо отметят в 67 субъектах РФ.



Напомним, что в феврале-марте 2018 года в Хабаровске пройдет чемпионат России по самбо. Впервые он будет объединённым. Медали разыграют в соревнованиях среди мужчин, женщин и в боевом самбо.



Кстати, весной 2013 года дальневосточная столица уже принимала у себя сильнейших самбистов страны.