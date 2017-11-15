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16:49 (мск), источник: Газета.Ру

В Китае найдена шкатулка с останками Будды

В Китае найдены останки Будды — по крайней мере, так написано на шкатулке, в которой они находятся. Хотя установить подлинность останков не представляется возможным, находка имеет культурное значение, отмечают археологи.

Источник: Chinese Cultural Relics / Wenwu

В Китае найдена тысячелетняя керамическая шкатулка с прахом Будды Шакьямуни (Сиддхартхи Гаутамы), основателя буддизма — по крайней мере, именно так гласит надпись на шкатулке. На нее около пяти лет назад наткнулись местные жители во время ремонта дорог. О находке ранее сообщалось в китайских журналах, теперь же информация была опубликована в журнале Chinese Cultural Relics, о находке также сообщает портал Live Science.

Монахи Юнжань и Чжимин из Школы Лотоса, служившие в храме Манджушри при монастыре Лунсин в префектуре Цзинчжоу, собрали более 2000 фрагментов шариры, зубов и костей Будды и закопали их в зале храма.
Текст на шкатулке

В буддизме шарирой называют кристаллические образования, оставшиеся после кремации тел Будды и святых. В писаниях говорится, что после смерти и кремации Будды его останки были разделены между его учениками и членами царских семей.

На протяжении 20 лет Юнжань и Чжимин якобы разыскивали обладателей останков и собирали прах Будды.

«Иногда они получали шариру в качестве пожертвования, иногда находили случайно, иногда покупали, а иногда получали в дар от людей, желавших продемонстрировать свою искренность», — говорится в тексте.

Нельзя с уверенностью сказать, действительно ли фрагменты костей принадлежат человеку, ставшему ключевой фигурой буддизма и умершему около 2500 лет назад. Однако кроме них археологи из Института культурного наследия и археологии провинции Ганьсу нашли также 260 статуй, имеющих культурное и историческое значение независимо от происхождения останков.

Археологи не выдвигают предположений о том, кому на самом деле могли принадлежать останки, и не уверены, что они были захоронены одновременно со статуями — в тексте на шкатулке статуи не упоминаются.

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Статуи высотой в два метра были изготовлены между периодами правления династии Северная Вэй (386−534 годы) и империи Сун (960−1279 годы). В это время Цзинчжоу был крупным транспортным узлом в восточной части Шелкового пути, поясняют археологи.

Статуи изображают Будду, бодхисаттв (ищущих просветления), архатов (нашедших просветление) и Небесных Царей — буддистских божеств, оберегающих стороны света. Некоторые из них изображают лишь голову, некоторые — фигуру в полный рост. Лишь на некоторых статуях есть какие-либо надписи. Так, на одной из них указано, что она была создана 26 мая 571 года. В тексте упоминается «ученик Би Сенжин», возможно, именно он изготовил статую.

[Я] понял, что я смущен (…) каждый день из-за моего восхищения Буддой, [я] вношу пожертвования, чтобы ваять статую Будды Шакьямуни, молясь о долголетии и… 
Текст на шкатулке

Это уже не первая находка «останков Будды».

Так, в 2016 году в буддистском храме в Нанкине археологи нашли ступу, в которой находилась теменная кость, предположительно принадлежавшая Сиддхартхе Гаутаме.

Возраст ступы составил 1000 лет, для ее изготовления использовались сандаловое дерево, серебро и золото. Ее высота равна 117 см, а ширина — 45 см. 

Она хранилась в железном ящике, который был помещен в каменный сундук. Храм был разрушен во время войны около 1400 лет назад, император Чжэнь-цзун восстановил храм, после чего теменная кость Будды, а также останки других буддистских святых были захоронены в подземной усыпальнице храма.

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