Хабаровчан приглашают на «Народную зарядку»

Возможность получить заряд бодрости на весь день появилась у жителей Хабаровска. КГУП «Недвижимость» совместно с беговым клубом Adidas Runners начинают проект «Народная зарядка», сообщает ИА AmurMedia.

Принять участие в проекте «Народная зарядка» приглашает хабаровчан КГУП «Недвижимость» и беговой клуб Adidas Runners. Все желающие приглашаются в 9.00 часов в Легкоатлетический манеж каждое воскресенье — заряд бодрости на всю неделю гарантирован!