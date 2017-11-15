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10:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровчан приглашают на «Народную зарядку»

Бесплатные спортивные занятия проводятся каждое воскресенье в Легкоатлетическом манеже.

Хабаровск, 15 ноября, AmurMedia.

Возможность получить заряд бодрости на весь день появилась у жителей Хабаровска. КГУП «Недвижимость» совместно с беговым клубом Adidas Runners начинают проект «Народная зарядка», сообщает ИА AmurMedia.

Принять участие в проекте «Народная зарядка» приглашает хабаровчан КГУП «Недвижимость» и беговой клуб Adidas Runners. Все желающие приглашаются в 9.00 часов в Легкоатлетический манеж каждое воскресенье — заряд бодрости на всю неделю гарантирован!

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