«Ноль эмоций». Жильцам многоэтажки в Геленджике отключили лифты из-за желания поменять УК
ГЕЛЕНДЖИК, 15 ноября, ФедералПресс. Жильцам дома на одной из улиц Геленджика отключили лифты. Причиной послужило желание жителей сменить управляющую компанию.
ГЕЛЕНДЖИК, 15 ноября, ФедералПресс. Жильцам дома на одной из улиц Геленджика отключили лифты. Причиной послужило желание жителей сменить управляющую компанию.
Глава города Виктор Хрестин написал об этом на своей страничке в «Твиттере».
Многоэтажный дом обслуживает управляющая компания ООО УК «Вместе». Она и отключила жильцам лифты. «Это какие нужно иметь мозги, чтоб людям лифты отключить
Сейчас по этому вопросу Хрестин направил письма в правоохранительные органы и жилищную инспекцию. Он рассказал, что личная беседа с УК не привела ни к какому результату. «Ноль эмоций», — написал мэр.