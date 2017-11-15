«Ноль эмоций». Жильцам многоэтажки в Геленджике отключили лифты из-за желания поменять УК

Глава города Виктор Хрестин написал об этом на своей страничке в «Твиттере».

Многоэтажный дом обслуживает управляющая компания ООО УК «Вместе». Она и отключила жильцам лифты. «Это какие нужно иметь мозги, чтоб людям лифты отключить из-за их желания перейти в другую УК? Теперь из-за этих умников пожилые люди не могут элементарно в магазин за хлебом спуститься. Взял вопрос под личный контроль», — написал мэр Геленджика.