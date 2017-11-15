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13:57 (мск), источник: Noi.md

Молдаване с двойным гражданством будут ездить в Канаду без виз

С 1 декабря молдаване, обладающие двойным гражданством, будут ездить в Канаду без виз.

Источник: Noi.md

Начиная с 1 декабря 2017 года канадские власти намерены снять визовые требования для обладателей румынских паспортов, отправляющихся в Канаду на срок до 6 месяцев в туристических целях (включая посещение семьи / учебу или поиск деловых возможностей), независимо от типа паспорта.

Решение канадских властей является заключительным этапом процесса либерализации визового режима для владельцев румынских паспортов, начавшегося 1 мая 2017 года, когда определенные категории граждан стали пользоваться этим режимом (обладатели временного вида на жительство в Канаде в течение последних 10 лет или действительной неиммиграционной визы США).

Таким образом, лица, которые намерены въехать/ пересечь транзитом Канаду воздушным путем, после 1 декабря 2017 должны предварительно получить электронное разрешение на поездку (Electronic Travel Authorization — eTA).

Дополнительная информация: Электронное разрешение на поездку (eTA) является обязательным требованием для всех иностранных граждан, освобождаемых от требования иметь визу, которые въезжают или пересекают Канаду воздушным путем.

Срок действия электронного разрешения на поездки (eTA) — 5 лет (или, по случаю, до истечения срока действия паспорта). Получение электронного разрешения на поездки будет доступно только онлайн на портале www.Canada.ca/eTA-Romania.

Канадские власти сообщат точную дату и время, когда электронное разрешение на поездку (eTA) будет доступно для граждан. Обратите внимание, что для получения электронного разрешения на поездки и последующего доступа на территорию Канады гражданин должен иметь действительный паспорт, независимо от типа паспорта (простой электронный паспорт, простой паспорт, временный паспорт, дипломатический паспорт и служебный паспорт).

Лица, намеревающиеся въехать в Канаду по суше (автомобиль, автобус, поезд) или по морю (на борту корабля, включая круизное судно), после 1 декабря 2017 года должны иметь только действительный паспорт. Электронное разрешение на поездки (eTA) в этом случае им не нужно.

Те, кто намерен продолжить учебу в Канаде более 6 месяцев или получить работу, независимо от продолжительности, должны сначала получить разрешение на учебу или работу.

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