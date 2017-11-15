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11:55 (мск), источник: АиФ Иркутск

Житель Прибайкалья намерен в одиночку пересечь Антарктиду

Подготовка к экспедиции займет целый год.

Уже известный в Сибири путешественник-экстремал Роман Шалтагачев, совершивший в 2016 году совершил пеший переход по зимнему Байкалу, готовится к переходу через Антарктиду. Об этом сообщает Байкал Дэйли.

Путешествие по не самому простому для пешего путешественника континенту Роман намерен совершить в одиночку, передвигаясь на лыжах. Молодой человек начнет свой путь от побережья моря Росса, через Южный полюс, к побережью моря Уэдделла.

Подготовка к переходу, по словам Романа Шалтагачева, займет год. Во время подготовки экстремал совершит ряд тренировочных путешествий.

На первом этапе «тренировки» парень вновь пересечет Байкал по дистанции в 14000 километров, затем покорит одну из вершин на Становом нагорье в Бурятии, совершит восхождение на пик Ленина (7134 метров) — одну из величественных гор Памира. Последним этапом станет акклиматизационное восхождение на гору Эльбрус. Только после этого Роман отправится в Антарктиду.

Как говорит сам Роман, его путешествие может для многих стать примером и он будет рад, если люди, вдохновившись его опытом, станут больше времени проводить на природе и начнут путешествовать.

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