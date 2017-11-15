В Волгограде откроется отремонтированный городской шахматный центр

Ремонт в здании, которое вот уже 45 лет обучает шахматистов и проводит турниры, сделали на средства общественников и предпринимателей. Торжественное мероприятие в честь открытия обновленного центра пройдет 16 ноября.

В этот день планируется проведение соревнований среди юных шахматистов, а также выступление Глафиры Кулиш — чемпионки Волгоградской области среди девочек до 11 лет.

К слову, прийти в клуб может любой желающий. Каждый вторник и четверг с 14.00 до 16.00 здесь проходят занятия. Кроме того, идет набор детей для обучения с самых азов игре в шахматы.