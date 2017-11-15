В Волгограде откроется отремонтированный городской шахматный центр
В областном центре состоится открытие Городского шахматного центра после реконструкции.
В областном центре состоится открытие Городского шахматного центра после реконструкции.
Ремонт в здании, которое вот уже 45 лет обучает шахматистов и проводит турниры, сделали на средства общественников и предпринимателей. Торжественное мероприятие в честь открытия обновленного центра пройдет 16 ноября.
В этот день планируется проведение соревнований среди юных шахматистов, а также выступление Глафиры Кулиш — чемпионки Волгоградской области среди девочек до 11 лет.
К слову, прийти в клуб может любой желающий. Каждый вторник и четверг с 14.00 до 16.00 здесь проходят занятия. Кроме того, идет набор детей для обучения с самых азов игре в шахматы.
Городской шахматный центр находится на улице Советской, 28.