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17:07 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде откроется отремонтированный городской шахматный центр

В областном центре состоится открытие Городского шахматного центра после реконструкции.

Ремонт в здании, которое вот уже 45 лет обучает шахматистов и проводит турниры, сделали на средства общественников и предпринимателей. Торжественное мероприятие в честь открытия обновленного центра пройдет 16 ноября.

В этот день планируется проведение соревнований среди юных шахматистов, а также выступление Глафиры Кулиш — чемпионки Волгоградской области среди девочек до 11 лет.

К слову, прийти в клуб может любой желающий. Каждый вторник и четверг с 14.00 до 16.00 здесь проходят занятия. Кроме того, идет набор детей для обучения с самых азов игре в шахматы.

Городской шахматный центр находится на улице Советской, 28.

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