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11:54 (мск), источник: Вести Иркутск

Колыбельная для диких медвежат. В К-9 косолапых готовят к спячке

В питомник К-9 привезли двух осиротевших медвежат из Новой Игирмы. Сейчас косолапых укладывают спать. Но сначала им самим придётся устроить себе берлогу.

В питомник К-9 привезли двух осиротевших медвежат из Новой Игирмы. Сейчас косолапых укладывают спать. Но сначала им самим придётся устроить себе берлогу.

— Вот этот, который посмелее и понаглее — это Потап, а вот та скромная — это Настасья. Ай, какое яблоко, смотри! Да нет, не надо драться, я у тебя его не забираю.

Они хоть и маленькие, но по-настоящему дикие. В отличие от цирковых медведей в соседних клетках. Звериные инстинкты не спрячешь. Медвежата грозно рычат, когда подбираются за лакомством. И Потап всегда прикрывает спиной сестрёнку Настасью.

Гости пришли к ним в последний раз перед долгой зимой. Бурым малышам пора ложиться спать. Из соломы, сена и опавших листьев Настасья и Потап должны самостоятельно приготовить берлогу. Восьмимесячные медвежата будут зимовать вдвоём. Их нашли без матери в глухой тайге возле посёлка Новая Игирма. Сотрудники компании «Русская лесная группа» позаботились о малышах.

— Медвежата около полугода назад вышли на один из наших производственных участков в лесу. Боялись, пришлось привлечь охотников для их отлова. Поскольку если б эти медвежата остались в лесу, их задрал бы дикий медведь или любое животное задрало бы. Решили взять над ними шефство, привезли их сюда в питомник. Оплатили им питание, периодически привозим сюда продукты, — говорит заместитель директора департамента безопасности ООО «Русская лесная группа» Станислав Колосовский.

Яблоки и сгущёнка — десерт перед спячкой. Больше кормить косолапых не станут, нужный вес они набрали. Наступившие морозы дают понять: пора на зимовку. 25-летняя медведица Ася в соседней клетке уже умостилась на перине в своей берлоге. А Потап и Настасья, похоже, ещё не поняли, что делать.

— Дали им инструмент — солому, листья. Они сейчас пока ещё в стрессе, что там им принесли. Но природа возьмёт своё, инстинкты есть у них. Они сейчас начнут копать, рыть, кидать с места на место. В результате чего всё равно уснут. Тем более им комфортнее спать, потому что их двое, — говорит руководитель питомника «К-9» Вячеслав Славин.

И до апреля, шутят, в питомнике К-9 немного забудут о том, что у них есть медведи. Потап и Настасья во сне подрастут. А летом их собираются отпустить обратно в лес.

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