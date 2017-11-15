Температура воздуха в ноябре-декабре в Приангарье будет снижаться постепенно
Синоптики прогнозируют умеренную и теплую погоду в ноябре.
Синоптики прогнозируют умеренную и теплую погоду в ноябре.
Начальник отдела агрометеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь сообщил, что температура воздуха в Приангарье в
«Сегодня, 15 ноября преобладает теплая воздушная масса, но за ней следует холодный атмосферный фронт, и там ожидается новый виток холода. Завтра, 16 ноября ожидается ветреная и облачная погода. А вот уже 17 ноября будет выхолаживание холодных воздушных масс. Ночью в Иркутске будет −21…−23°C, по области температура низкая. На севере −32…−37°C, в отдельных районах до -40°C, но все проходит быстро, и уже 18 ноября поступят более теплые воздушные массы и в Иркутске температура воздуха будет -2-…4°C», — сказал Владимир Гонтарь.
Также он добавил, что Приангарье открыто для арктических холодных вторжений в связи с особенностями региона.