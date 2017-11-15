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11:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Температура воздуха в ноябре-декабре в Приангарье будет снижаться постепенно

Синоптики прогнозируют умеренную и теплую погоду в ноябре.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 75% 768 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: IrkutskMedia.ru

Начальник отдела агрометеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь сообщил, что температура воздуха в Приангарье в ноябре-декабре будет снижаться постепенно и резкого вторжения холодного фронта не ожидается. В целом, синоптики прогнозируют умеренную и теплую погоду в ноябре. Об этом Владимир Гонтарь рассказал в ходе пресс-конференции сегодня, 15 ноября, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

«Сегодня, 15 ноября преобладает теплая воздушная масса, но за ней следует холодный атмосферный фронт, и там ожидается новый виток холода. Завтра, 16 ноября ожидается ветреная и облачная погода. А вот уже 17 ноября будет выхолаживание холодных воздушных масс. Ночью в Иркутске будет −21…−23°C, по области температура низкая. На севере −32…−37°C, в отдельных районах до -40°C, но все проходит быстро, и уже 18 ноября поступят более теплые воздушные массы и в Иркутске температура воздуха будет -2-…4°C», — сказал Владимир Гонтарь.

Также он добавил, что Приангарье открыто для арктических холодных вторжений в связи с особенностями региона.

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