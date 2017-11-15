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11:51 (мск), источник: Newslab.ru

«Мы не можем заставить детей даже пыль вытереть»: в Красноярске обсудили воспитание молодежи

Современные дети не умеют работать руками и плохо приспособлены к реальной самостоятельной жизни. Об этом 15 ноября заявил первый замминистра сельского хозяйства Красноярского края Александр Походин.

Источник: РИА "Новости"

«Мы пришли к тому, что деревенские дети не имеют опыта в сельском хозяйстве. Они не знают, как курицу покормить или подоить корову», — возмутился первый замминистра сельского хозяйства Красноярского края Александр Походин. Он предложил выделить каждой школе края «школьный гектар», на котором дети учились бы выращивать овощи и ухаживать за животными.

С этим предложением не согласился представитель Ужурского района. Он напомнил, что по действующему закону об образовании запрещено привлекать подростков к труду, не предусмотренному школьной программой:

«Вы все прекрасно знаете, что сейчас отсутствует нормативная база. Мы даже не можем заставить детей вытереть пыль с подоконника или мусор из класса вынести».

Выходом из ситуации, по мнению участников форума, может стать возврат к системе школьных подсобных хозяйств времен СССР: «Мы должны вернуться к советской системе, когда в каждой школе было подсобное хозяйство. Мы должны научить ребенка зарабатывать деньги самостоятельно».

«Пусть директор сельхозпредприятия построит у себя стаечку, погреб. Туда будут приходить школьники, а следить за животными будут специалисты», — предложил замминистра сельского хозяйства.

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