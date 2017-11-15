Мэрия Красноярска закупит защиту от «жучков» для прослушки
Средства защиты будут установлены в кабинетах чиновников.
Средства защиты будут установлены в кабинетах чиновников.
Мэрия Красноярска 1 ноября объявила торги на покупку средств для защиты информации. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
На эти цели из городского бюджета выделили 225,3 тысяч рублей. Заказчик должен установить блок питания и управления для защиты речевой информации,
Специальные «жучки» будут установлены в кабинетах. Они создадут вокруг помещения маскирующий шум и не дадут услышать речь и телефонные разговоры. Установку таких средств защиты практикуют во многих правительственных кабинетах.
На аукцион 13 ноября подали только одну заявку. Единственный участник торгов — компания «ЦБС» — и стала победителем