Из-за долгов по зарплате в Качканаре возбудили уголовное дело

«С учетом остроты сложившейся на предприятии ситуации заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев направил специальное обращение в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в котором предложено в пределах установленной компетенции принять дополнительные меры, направленные на неукоснительное соблюдение и скорейшее восстановление трудовых прав работников ОАО “Металлист”», — отмечается в релизе.

На сайте управления Генпрокуратуры также размещен скан этого обращения. Там указано, что одной из причин образования задолженности является сложное финансовое положение предприятия. Как отметили в прокуратуре Свердловской области, сегодня в 17:00 вызван гендиректор завода «для вручений акта прокурорского реагирования, определения графика погашения задолженности перед работниками».