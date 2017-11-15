Из-за долгов по зарплате в Качканаре возбудили уголовное дело
Следствие возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на качканарском предприятии «Металлист», сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по УрФО.
Следствие возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на качканарском предприятии «Металлист», сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по УрФО.
По данным ведомства, администрация градообразующего завода задолжала 669 сотрудникам 22,2 млн рублей.
«С учетом остроты сложившейся на предприятии ситуации заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев направил специальное обращение в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в котором предложено в пределах установленной компетенции принять дополнительные меры, направленные на неукоснительное соблюдение и скорейшее восстановление трудовых прав работников ОАО “Металлист”», — отмечается в релизе.
На сайте управления Генпрокуратуры также размещен скан этого обращения. Там указано, что одной из причин образования задолженности является сложное финансовое положение предприятия. Как отметили в прокуратуре Свердловской области, сегодня в 17:00 вызван гендиректор завода «для вручений акта прокурорского реагирования, определения графика погашения задолженности перед работниками».
Напомним, что завтра в Арбитражном суде Свердловской области состоится заседание по иску налоговой о банкротстве «Металлиста».