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13:07 (мск), источник: NewsKo

Учёные ПГНИУ создали безболезненные косметические инъекции

В Пермском университете появился первый в России научно-производственный холдинг, создающий микроиглы для проведения косметических процедур нового поколения. Продукт появится на рынке через три месяца.

«Наши иглы растворяются за пять минут и пробивают кожу. Корейский аналог необходимо держать на лице до четырех часов, а после его использования гиалуроновая кислота просто растекается по коже и никуда не проникает. В сравнении с популярными в последнее время мезороллерами пермские микроиглы практически не наносят травм. При применении мезороллеров сложно контролировать силу нажатия и правильно обеззараживать их, часто ошибки приводят к повреждениям кожи, вплоть до рубцов», — рассказывает руководитель лаборатории, кандидат медицинских наук Василий Звездин.

Холдинг запустил пилотную производственную линию, мощностью до 10 000 микроигольных аппликаторов в месяц. Главными особенностями производства разработчики считают гибкость и простоту масштабирования — на её базе можно оперативно внедрять новые технологические решения и достаточно быстро проверять жизнеспособность партии. В производстве максимально исключен человеческий фактор — около 80% операций выполняются автоматически.

«Сейчас микроиглы проходят регистрацию как косметологическое изделие. Продукт появится на рынке примерно через три месяца. Уже есть заказы, первые микроиглы будут произведены по контрактному производству для компании, которая реализует премиальные решения в ведущих косметологических клиниках Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщает Василий Звездин.

Следующим этапом проекта станет разработка микроигл для фармацевтики. В случае успеха микроигольные аппликаторы смогут доставлять лекарственные компоненты в организм пациента без инъекций. Кроме того, учёные ведут исследования в области диагностики при помощи оптоволокна.

«Создание с нуля первого мелкосерийного производства инновационного наукоемкого продукта, который “прошел” путь от фундаментальной и прикладной науки до первых инвестиций и заказов, — это реальный пример того, как можно и стоит прокладывать путь от знаний к бизнесу. С 2012 г. мы с компанией шаг за шагом проходили этот путь, преодолевая подводные камни и набираясь уникального опыта выращивания наукоемкого бизнеса в университетской среде. Я надеюсь, что эта история станет для исследователей, ученых, изобретателей и новаторов релевантным примером и стимулом к инновационной деятельности», — считает руководитель управления инновационной деятельности ПГНИУ Николай Косвинцев.

В настоящее время холдинг ведет переговоры по экспорту продукции в Китай и ОАЭ.

Источник — пресс-служба ПГНИУ

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