Источник: РИА "Новости"

В Омске увеличат время для пересадки по карте «Омка». Об этом сообщает «СуперОмск».

Сегодня, 15 ноября, комитет омского горсовета по вопросам транспорта рассмотрел обращение администрации об увеличении интервала для пересадки по повременному проездному «Омка». Теперь на пересадку у омичей есть 45 минут.

«С наступлением осенне-зимнего периода и с целью привлечения пассажиров предлагается увеличить время осуществлений двух поездок с 30 минут до 45 минут», — цитирует слова главы дептранса Алексея Мартыненко «СуперОмск».

Отметим, что окончательное решение горсовет примет через неделю.