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13:08 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске увеличат время для пересадки по карте «Омка»

Время для пересадки увеличили с 30 минут до 45.

Источник: РИА "Новости"

В Омске увеличат время для пересадки по карте «Омка». Об этом сообщает «СуперОмск».

Сегодня, 15 ноября, комитет омского горсовета по вопросам транспорта рассмотрел обращение администрации об увеличении интервала для пересадки по повременному проездному «Омка». Теперь на пересадку у омичей есть 45 минут.

«С наступлением осенне-зимнего периода и с целью привлечения пассажиров предлагается увеличить время осуществлений двух поездок с 30 минут до 45 минут», — цитирует слова главы дептранса Алексея Мартыненко «СуперОмск».

Отметим, что окончательное решение горсовет примет через неделю.

Напомним, данный вид проездного начал действовать в городе с середины июня. Он предполагает, что в течение 30 минут пассажиры могут сделать пересадку из одного автобуса, троллейбуса, трамвая в другой, заплатив за первую поездку 21 рубль, а за вторую — 1 рубль.

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