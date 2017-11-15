В Омске увеличат время для пересадки по карте «Омка»
Время для пересадки увеличили с 30 минут до 45.
Время для пересадки увеличили с 30 минут до 45.
В Омске увеличат время для пересадки по карте «Омка». Об этом сообщает «СуперОмск».
Сегодня, 15 ноября, комитет омского горсовета по вопросам транспорта рассмотрел обращение администрации об увеличении интервала для пересадки по повременному проездному «Омка». Теперь на пересадку у омичей есть 45 минут.
«С наступлением
Отметим, что окончательное решение горсовет примет через неделю.
Напомним, данный вид проездного начал действовать в городе с середины июня. Он предполагает, что в течение 30 минут пассажиры могут сделать пересадку из одного автобуса, троллейбуса, трамвая в другой, заплатив за первую поездку 21 рубль, а за вторую — 1 рубль.