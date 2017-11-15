В Севастополе внесли в «черный список» 6 детских аттракционов

В городе-герое прошла проверка компаний, которые занимаются отдыхом мальчишек и девчонок. Прокуратура Гагаринского района решила узнать соблюдается ли закон об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

— По итогам проверки выяснилось, что на пляжах «Омега» и «Парк Победы» детские аттракционы работали без талонов допуска на сезонную эксплуатацию, — сообщает пресс-служба Прокуратуры города Севастополя, — также выявлены факты не обеспечения безопасной эксплуатации этих устройств, что создавало угрозу причинения вреда здоровью и жизни детей.

В итоге прокуратура Гагаринского района города Севастополя направила в районный суд иски об защите прав потребителей при оказании зрелищно-развлекательных услуг.