В Севастополе внесли в «черный список» 6 детских аттракционов
Аттракционы на пляжах «Омега» и «Парк Победы» признали небезопасными.
Аттракционы на пляжах «Омега» и «Парк Победы» признали небезопасными.
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— По итогам проверки выяснилось, что на пляжах «Омега» и «Парк Победы» детские аттракционы работали без талонов допуска на сезонную эксплуатацию, — сообщает
В итоге прокуратура Гагаринского района города Севастополя направила в районный суд иски об защите прав потребителей при оказании
Суд Гагаринского района поддержал прокуратуру. На сегодняшний день небезопасными детскими аттракционами занялись судебные приставы, которые выполняют решение суда.