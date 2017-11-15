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11:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе внесли в «черный список» 6 детских аттракционов

Аттракционы на пляжах «Омега» и «Парк Победы» признали небезопасными.

В городе-герое прошла проверка компаний, которые занимаются отдыхом мальчишек и девчонок. Прокуратура Гагаринского района решила узнать соблюдается ли закон об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

— По итогам проверки выяснилось, что на пляжах «Омега» и «Парк Победы» детские аттракционы работали без талонов допуска на сезонную эксплуатацию, — сообщает пресс-служба Прокуратуры города Севастополя, — также выявлены факты не обеспечения безопасной эксплуатации этих устройств, что создавало угрозу причинения вреда здоровью и жизни детей.

В итоге прокуратура Гагаринского района города Севастополя направила в районный суд иски об защите прав потребителей при оказании зрелищно-развлекательных услуг.

Суд Гагаринского района поддержал прокуратуру. На сегодняшний день небезопасными детскими аттракционами занялись судебные приставы, которые выполняют решение суда.

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