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13:55 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдову приезжает все больше туристов

С начала текущего года по сентябрь было зарегистрировано 3 миллиона въездов иностранцев в Молдову. Отмечается, что это на 6% больше в сравнении с данными на прошлый год.

Источник: Actualitati.md

Большинство иностранцев приехали из Румынии (53,2%), Украины (28,1%), России (8,7%), Болгарии (1,8%), Италии (1,1%), Германии (0,7%), Турции, Израиля и США (по 0,6% каждая), Беларуси, Польши и Португалии (по 0,4%), Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Франции (по 0,3%), Канады и Греции (по 0,2%).

Из общего числа посещений иностранных граждан, 80,6% предпочли путешествовать автомобильным, 17,8% воздушным и 1,6% железнодорожным транспортом.

В январе-сентябре 2017 года число выездов граждан Молдовы из страны составило 4,3 млн, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

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