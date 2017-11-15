Свердловский детский омбудсмен выступил за запрет на разведение собак в квартирах

Источник: AP 2017

Игорь Мороков: «Во-первых, — нужно запретить “заводчество” собак в многоквартирных домах. Многие, наверное, наблюдали, как собачьи “заводчики” выводят по две-три-четыре собаки из подъездов домов, проводя свою стаю через места общего пользования. В многоквартирном доме и с одной собакой бывает справиться трудно, когда на выходе из лифта сталкиваешься с другой собакой, возвращающейся с хозяином после прогулки. А что делать, если собак на поводках больше? Собачья драка не минуема, ведь две собаки уже стая, у которой уровень агрессии повышается».

По его мнению, выявлять таких хозяев должны коммунальщики и далее сообщать «кому надо».

«Если желаешь делать бизнес на собачьих щенках, то переезжай в частный сектор», — указывает уполномоченный. Он добавляет, что крупные собаки должны подлежать обязательному лицензированию, поскольку почти все такие породы являются, по сути, оружием.

Игорь Мороков: «Кроме того, желательно, чтобы хозяева бойцовских собак в обязательном порядке проходили освидетельствование у психолога и нарколога. А проверить наличие таких лицензий вполне могут участковые уполномоченные».

Он убежден, что сначала надо решить именно эти вопросы, а уже потом «браться и за повсеместное ношение намордников (должно получиться, ведь проблему с ремнями безопасности в автомобиле решили) и за санитарию на улице».