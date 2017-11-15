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12:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Подросток с товарищем обокрал кузбассовца, чтобы вернуть денежный долг

Несовершеннолетний уговорил своего 18-летнего товарища совершить кражу.

Два жителя Беловского района 18-ти и 17-ти лет обокрали местного жителя, чтобы вернуть долг.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, в июне 17-летний подросток предложил старшему товарищу украсть у местного жителя мотоцикл и пневматический пистолет, чтобы позже продать. Злоумышленники пришли к дому мужчины, когда там никого не было. Они отогнали мотоцикл к родственниками подростка, а пистолет подросток унес домой.

Когда мужчина обнаружил пропажу, он обратился в правоохранительные органы. Бабушка подростка увидела пистолет, который тот принес домой, и сообщила в полицию. Полицейским подросток рассказал, что должен был мужчине деньги. Поэтому он решил обокрасть его, продать имущество и вернуть долг. В отношении обоих злоумышленников было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу.

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