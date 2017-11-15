Подросток с товарищем обокрал кузбассовца, чтобы вернуть денежный долг
Несовершеннолетний уговорил своего 18-летнего товарища совершить кражу.
Несовершеннолетний уговорил своего 18-летнего товарища совершить кражу.
Два жителя Беловского района 18-ти и 17-ти лет обокрали местного жителя, чтобы вернуть долг.
По информации
Когда мужчина обнаружил пропажу, он обратился в правоохранительные органы. Бабушка подростка увидела пистолет, который тот принес домой, и сообщила в полицию. Полицейским подросток рассказал, что должен был мужчине деньги. Поэтому он решил обокрасть его, продать имущество и вернуть долг. В отношении обоих злоумышленников было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу.