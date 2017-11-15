Создание природного парка «Витязь» в Шелеховском районе одобрено на общественных слушаниях

Источник: пресс-служба правительства Иркутской области

В слушаниях приняло участие 380 человек. По итогам обсуждения 272 голоса было отдано за предложение создать такой парк на территории района. Площадь парка составит около 24 тысяч га или 12% от площади муниципалитета. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на облправительство.

С оценкой воздействия на окружающую среду в результате проведенного комплексного экологического и социально-экономического обследования территории будущего природного парка выступила представитель ФГБУН «Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН», доктор географических наук Татьяна Калихман. Этот институт провел такое обследование по заказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области. Все предусмотренные техническим заданием работы были выполнены к 10 октября текущего года.

Идея создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) на Олхинском плоскогорье возникла еще в 1960-х годах, что впоследствии воплотилось в создание трех памятников природы регионального значения: «Скальный останец Витязь», «Скала Старуха» и «Скала Идол». Но активно посещаемая территория Олхинского нагорья существенно шире, на ней значительно больше посещаемых интересных скальников-останцев. Кроме того, территория подвергается различным видам антропогенных воздействий и, по мнению ученых, требует сохранения.

В 2007 году была выдана лицензия ЗАО «Дорожник» на разработку месторождения гранита в районе скальника «Старая Крепость». Начало разработки в 2012 году привело к массовым протестам населения, и процесс добычи был приостановлен. Через три года ситуация с возобновлением недоразработки и митингов повторилась. Начались судебные разбирательства в отношении правоприемственности выдачи лицензии и выделения участка под недропользование, нарушений в сфере лесопользования. В текущем году в соответствии с распоряжением Минприроды региона лицензия была отозвана.

Создание ООПТ регионального значения «Природный парк Витязь» позволит установить на его территории запреты и ограничения экономической и иной деятельности, поскольку будет официально закреплено, что зона парка имеет экологическое, культурное и рекреационное назначение.