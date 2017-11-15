На открытии Высокого моста презентовали миниатюру будущего памятника сому

Источник: Калининград.Ru

Как сообщил журналистам мэр Александр Ярошук, скульптуру изготовят за счёт подрядной организации. «Это подарок городу», — подчеркнул он. Фигура появится у входа в пешеходный тоннель под Высоким мостом со стороны Рыбной деревни.

В июле 2016 года работе водолазов в районе Высокого моста помешал гигантский сом. Хищника весом до 220 килограммов встретили в омуте рядом с немецким домиком смотрителя. Крупная рыба попыталась отогнать от своего логова рабочего, который поначалу принял речного обитателя за огромную трубу.