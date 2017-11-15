На открытии Высокого моста презентовали миниатюру будущего памятника сому
Во время открытия движения по Высокому мосту в Калининграде презентовали миниатюру памятника сому. Монумент планируют установить до конца года.
Во время открытия движения по Высокому мосту в Калининграде презентовали миниатюру памятника сому. Монумент планируют установить до конца года.
Как сообщил журналистам мэр Александр Ярошук, скульптуру изготовят за счёт подрядной организации. «Это подарок городу», — подчеркнул он. Фигура появится у входа в пешеходный тоннель под Высоким мостом со стороны Рыбной деревни.
В июле 2016 года работе водолазов в районе Высокого моста помешал гигантский сом. Хищника весом до 220 килограммов встретили в омуте рядом с немецким домиком смотрителя. Крупная рыба попыталась отогнать от своего логова рабочего, который поначалу принял речного обитателя за огромную трубу.
Реконструкция Высокого моста началась в июне 2016 года. Дорожный объект разобрали, а на его месте построили новое сооружение. Изначально путепровод планировали открыть в мае 2017 года, позднее срок неоднократно переносили. Реконструкцией объекта занималась компания «АБЗ-Дорстрой» из