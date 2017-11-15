Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции по Крыму
Актер театра и кино Виталий Шаповалов умер в больнице
Вынесен приговор обвиняемой по делу «пьяного мальчика»
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
Песков высказался о поломке самолета делегации РФ
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
13Густой смог окутал Дели
17:19 (мск), источник: Калининград.Ru

На открытии Высокого моста презентовали миниатюру будущего памятника сому

Во время открытия движения по Высокому мосту в Калининграде презентовали миниатюру памятника сому. Монумент планируют установить до конца года.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщил журналистам мэр Александр Ярошук, скульптуру изготовят за счёт подрядной организации. «Это подарок городу», — подчеркнул он. Фигура появится у входа в пешеходный тоннель под Высоким мостом со стороны Рыбной деревни.

В июле 2016 года работе водолазов в районе Высокого моста помешал гигантский сом. Хищника весом до 220 килограммов встретили в омуте рядом с немецким домиком смотрителя. Крупная рыба попыталась отогнать от своего логова рабочего, который поначалу принял речного обитателя за огромную трубу.

Реконструкция Высокого моста началась в июне 2016 года. Дорожный объект разобрали, а на его месте построили новое сооружение. Изначально путепровод планировали открыть в мае 2017 года, позднее срок неоднократно переносили. Реконструкцией объекта занималась компания «АБЗ-Дорстрой» из Санкт-Петербурга.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Калининграде открыли автомобильное движение по двум мостам на Остров
Органист Кафедрального собора сыграл Happy Birthday to You для мэра Калинин
Суд приговорил виновницу ДТП в Балашихе к трем годам колонии
Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Переворот в Зимбабве: как свергли Мугабе, правившего 40 лет
Возле Керчи терпит бедствие пароход, члены экипажа голодают
В Китае найдена шкатулка с останками Будды
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Российский тупик МОК Исполком Всемирного антидопингового агентства сделал первый шаг к отстранению сборной России от Олимпиады-2018
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь