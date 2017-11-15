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13:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В петропавловском селе появились сотовая связь и интернет

Вышку установили в селе Новый Лиман.

Вышку сотовой связи установили в селе новый Лиман Петропавловского района во вторник, 14 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава администрации Новолиманского сельского поселения Сергей Колесников в среду, 15 ноября.

Связь и интернет также появились в селах Новый Лиман, Глубокое, Дедовка, Дедовочка, Прогорелое и хуторе Котовка. В них проживает более тысячи человек.

— Раньше у нас постоянно были проблемы со связью. С установкой новой вышки ситуация намного улучшилась. Мобильная связь ловит на территории всего поселения. Теперь можно не опасаться, что в нужный момент я останусь без связи, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» житель хутора Котовка Николай Песковский.

Новолиманское поселение — одно из самых больших поселений района. Его площадь — 23 тыс. кв. м. Новая вышка сотовой связи охватывает также территории Богучарского района.

— Новолиманскую вышку завязали с вышками в Сухом Донце и Галиевке Богучарского района. Теперь площадь покрытия сигнала охватывает всю территорию поселения. Раньше гости и жители поселения жаловались, что нет связи в лесу и на озерах. Теперь эта проблема устранена. Благодарим за помощь в установке вышки губернатора Алексея Гордеева и главу администрации Петропавловского муниципального района Юрия Шевченко, — рассказал Сергей Колесников.

Контекст

В пилотном проекте по развитию мобильной связи и беспроводного интернета помимо Петропавловского участвовали еще шесть районов региона: Богучарский, Россошанский, Кантемировский, Новохоперский, Таловский и Калачеевский. Из областного бюджета на проект выделили 12,5 млн рублей. Общая стоимость проекта составила около 60 млн рублей.

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