В Самаре будет ходить автобус Южный город — Центральный автовокзал
С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться новые маршруты.
С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться новые маршруты.
С января 2018 года будет организован новый автобусный маршрут № 401, связывающий 5-ю очередь жилого района Южный город с центральным автовокзалом в Самаре, пишет Самру.ру.
Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
«С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться новые маршруты», — добавили в минтрансе.