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13:32 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре будет ходить автобус Южный город — Центральный автовокзал

С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться новые маршруты.

Источник: РИА "Новости"

С января 2018 года будет организован новый автобусный маршрут № 401, связывающий 5-ю очередь жилого района Южный город с центральным автовокзалом в Самаре, пишет Самру.ру.

Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

«С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться новые маршруты», — добавили в минтрансе.

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