Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
«Ашан» объяснил решение не выдавать больше бесплатные пакеты
"Ростех" объяснил, откуда у сына Чемезова квартира от государства
Сбившая насмерть "пьяного мальчика" обратилась к суду с просьбой
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
Песков высказался о поломке самолета делегации РФ
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
31-летняя Бузова предстала без косметики - СМИ
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
16:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

Первый городской форум молодежи пройдет в ноябре в Иркутске

Первый городской форум молодежи пройдет в Иркутске с 17 по 24 ноября 2017 года.

Источник: Reuters

Как 15 ноября сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на советника мэра Иркутска по молодежной политике Ивана Смолкина, участие в нем примут около одной тыс. студентов вузов, представителей молодежных объединений, клубов и организаций.

«Форум призван объединить различные молодежные проекты, стать стартом для их успешной реализации в нашем городе, — отметил Иван Смолкин. — Это первый форум, и мы хотим сделать его традиционным».

Для участников форума пройдут мастер-классы, семинары, школа лидера, конкурс студенческих общежитий и грантовый конкурс социальных проектов. На реализацию лучших социальных проектов в городском бюджете на следующий год предусмотрено около 500 тысяч рублей. «К сожалению, не все умеют правильно писать гранты. О том, как это сделать участникам форума расскажет консультант федерального агентства “Росмолодежь” Юрий Перфильев, — отметил начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Александр Шапочкин. — Ребят также будут учить тому, как правильно продвигать свой проект в социальных сетях, как проводить деловые переговоры и многому другому. Пройдут различные дискуссионные мероприятия, на которых обсудят перспективы развития молодежного самоуправления, патриотического движения, поддержку волонтерских организаций и проектов, продвижение творческой молодежи».

Завершится молодежный форум 24 ноября подведением итогов конкурсов и награждением стипендиями мэра лучших студентов Иркутска. Иван Смолкин также отметил, что во время форума будут выбраны самые активные ребята — будущие кандидаты в молодежную мэрию. Выборы нового состава, в том числе и молодежного мэра, планируется провести в декабре этого года. Впоследствии представители молодежной мэрии могут попасть в кадровый резерв администрации Иркутска.

Для участия в мероприятиях первого городского форума молодежи необходимо зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России». Также информацию можно получить в соцсети. Справки по телефону: 520−197.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Что привело к военному перевороту в Зимбабве
Возле Керчи терпит бедствие пароход
В Китае найдена шкатулка с останками Будды
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь