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13:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Живого качканарца признали мертвым и похоронили

После пожара.

В Качканаре заживо похоронили 37-летнего Вячеслава Жандавлетова. О том, что он официально мертв, мужчина узнал, когда к нему домой позвонили и предложили забрать в детдом сына, ранее оставшегося без матери.

Как сообщает местное издание «Качканарское время», в октябре при пожаре в одном из городских домов погибли два молодых мужчины — 27 и 31 года. Второго погибшего похоронили под именем Вячеслава — его опознали знакомые мужчины.

Чтобы вернуть себе жизнь, Вячеславу придется пройти через суд. Другого варианта нет.

«Свидетельство о смерти оформлено на основании медицинского заключения, выданного патологоанатомом. Мы не решаем, жив человек или мертв. Нам предоставили справку — мы зарегистрировали смерть и выдали свидетельство. Сейчас Вячеславу необходимо обратиться в суд для аннулирования записи о смерти. Из суда документы поступят к нам», — сообщила «Уралинформбюро» руководитель отдела ЗАГС Качканара Юлия Братчикова.

Она подчеркнула, что никаких документов к ним пока не поступало.

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