Асфальт в Екатеринбурге продолжают класть даже в снег

По словам Татьяны Макаровой, для того, чтобы проехать несколько сотен метров до соседнего перекрестка, ей понадобилось полчаса. «В 10:15 мы заехали в эту пробку. Она начиналась тогда от перекрестка Машинистов-Гражданская. Сначала ползла, а потом просто встала. До перекрестка Гражданская-Челюскинцев доехали только через 30 минут. Стояли оба направления. Когда уже подъехали к светофору, столкнулись с тем, что зеленый нам горит, а ни одна машина с места не сдвигается, и так три светофора подряд, обратного движения вообще нет и два ряда с Гражданской сходятся в один.