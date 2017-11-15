Асфальт в Екатеринбурге продолжают класть даже в снег
Сегодняшнее утро екатеринбуржцев, ехавших через перекресток улиц Гражданской и Челюскинцев, было омрачено гигантской пробкой.
Сегодняшнее утро екатеринбуржцев, ехавших через перекресток улиц Гражданской и Челюскинцев, было омрачено гигантской пробкой.
Как рассказала ЕАН местная жительница, транспортный коллапс связан с перекрытием въезда на улицу Челюскинцев
По словам Татьяны Макаровой, для того, чтобы проехать несколько сотен метров до соседнего перекрестка, ей понадобилось полчаса. «В 10:15 мы заехали в эту пробку. Она начиналась тогда от перекрестка
«Прямо на перекрестке стоит трактор, перекрыв въезд на Гражданскую с Челюскинцев. Тут же стоят прораб и работники и кладут асфальт по диагонали от начала моста до противоположного светофора», — рассказала Татьяна.
Кроме того, горожане возмущены и постоянными заторами на улице Стрелочников. На участке, который огородили строители, не могут разъехаться ни автобус, ни легковой автомобиль. Таким образом, в час пик люди вынуждены стоять по два часа в пробках. Отметим, что сегодня в Екатеринбурге временами идет снег, тем не менее ремонтные и благоустроительные работы продолжаются.
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Павел Пивоваров.