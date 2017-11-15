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16:21 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Спасенного из Свислочи 9-летнего Антона выписали из больницы

Спасенный в конце октября из холодной Свислочи 9-летний Антон, состояние которого поначалу было слишком тяжелым, скоро будет дома. Сегодня после обеда из больницы его должна забрать мама.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Состояние мальчика удовлетворительное, восстановился он полностью. Очень адекватный и контактный, — довольна главный врач 2-й городской детской клинической больницы Лариса Сечко.

К семье Антона, кстати, до сих пор остаются определенные вопросы. Этим летом ребенок был признан находящимся в социально опасном положении. Тем не менее, выписали его все-таки именно домой, а не в приют, как ходили разговоры. Заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска Наталья Проскурова рассуждает так: к чему ребенку дополнительный стресс?

— Пока Антон был в больнице, его семью несколько раз навещала соответствующая комиссия. Плотно работали с мамой, папой, бабушкой. В квартире — более-менее порядок. Мама обещает исправиться. Если этого не случится, тогда будем принимать меры. Однако семья в любом случае остается под жестким, буквально ежедневным контролем.

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