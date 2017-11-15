Спасенного из Свислочи 9-летнего Антона выписали из больницы
Спасенный в конце октября из холодной Свислочи 9-летний Антон, состояние которого поначалу было слишком тяжелым, скоро будет дома. Сегодня после обеда из больницы его должна забрать мама.
Спасенный в конце октября из холодной Свислочи 9-летний Антон, состояние которого поначалу было слишком тяжелым, скоро будет дома. Сегодня после обеда из больницы его должна забрать мама.
— Состояние мальчика удовлетворительное, восстановился он полностью. Очень адекватный и контактный, — довольна главный врач 2-й городской детской клинической больницы Лариса Сечко.
К семье Антона, кстати, до сих пор остаются определенные вопросы. Этим летом ребенок был признан находящимся в социально опасном положении. Тем не менее, выписали его
— Пока Антон был в больнице, его семью несколько раз навещала соответствующая комиссия. Плотно работали с мамой, папой, бабушкой. В квартире —