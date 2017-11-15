Спасенного из Свислочи 9-летнего Антона выписали из больницы

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Состояние мальчика удовлетворительное, восстановился он полностью. Очень адекватный и контактный, — довольна главный врач 2-й городской детской клинической больницы Лариса Сечко.

К семье Антона, кстати, до сих пор остаются определенные вопросы. Этим летом ребенок был признан находящимся в социально опасном положении. Тем не менее, выписали его все-таки именно домой, а не в приют, как ходили разговоры. Заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска Наталья Проскурова рассуждает так: к чему ребенку дополнительный стресс?