Жители Кстовского района Нижегородской области пожаловались в минэкологии региона на резкий химический запах

«У детей начались аллергические реакции, кашель, слезотечение. Дышать невозможно», — подчёркивает заявитель, требуя принять меры.

На сайте отмечается, что в настоящее время обращение находится в работе.

Агентство «НТА-Приволжье» направило запросы в минэкологии о принимаемых мерах, а также в региональный минздрав и Роспотребнадзор, чтобы узнать об уровне заболеваемости в данном районе.

Стоит отметить, что село Чернуха находиться в 10 км. от промышленного района Кстово, гле 5 октября произошёл пожар на заводе ЛУКОЙЛа.