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13:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Жители Кстовского района Нижегородской области пожаловались в минэкологии региона на резкий химический запах

Как сообщается в заявке на портале экологической диспетчерской службы министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, «почти каждую ночь и утро стоит невыносимый химический запах» в селе Чернуха Кстовского района.

«У детей начались аллергические реакции, кашель, слезотечение. Дышать невозможно», — подчёркивает заявитель, требуя принять меры.

На сайте отмечается, что в настоящее время обращение находится в работе.

Агентство «НТА-Приволжье» направило запросы в минэкологии о принимаемых мерах, а также в региональный минздрав и Роспотребнадзор, чтобы узнать об уровне заболеваемости в данном районе.

Стоит отметить, что село Чернуха находиться в 10 км. от промышленного района Кстово, гле 5 октября произошёл пожар на заводе ЛУКОЙЛа.

Напомним, в результате инцидента на предприятии погибли 4 человека. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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