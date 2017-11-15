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13:03 (мск), источник: Publika.md

В девяти районах страны откроют Молодёжные центры развития

В девяти районах страны откроют Молодёжные центры развития. Это предусматривает соглашение, подписанное местными властями с министерством образования. Уже были утверждены регламенты работы учреждений.

Источник: Publika.md

«Прежде всего, это сделано для поддержки молодёжи. Они имеют право на хорошее образование. У них также будет возможность продвигать свои интересы в проектах по инфраструктуре», — сказал председатель Дубэссарского района Григорий Поличинский.

В Сороках такой центр действует уже давно.

«Мы здесь в Сороках. поддерживаем молодёжь в реализации собственных проектов. Уже внедрили более 40 подобных проектов во всех коммунах района. Недавно поддержали грантами еще девять», — сказал глава Молодёжного центра, Сороки Ион Бабич.

Со временем власти планируют открыть такие центры по всей стране. Это предусматривает Программа развития молодёжных центров на 2017−2022 годы.

«Планируем открыть молодежные центры во всех районах страны, то есть в 32-х. Безусловно их будет больше. Они появятся во многих сёлах», — отметила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

На реализацию проекта выделили пять миллионов леев. Средства пойдут на покупку мебели и техники. Содержание девяти новых центров ежегодно будет обходиться в восемь миллионов леев.

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