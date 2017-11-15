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16:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Академгородок без молока: еще один киоск будет демонтирован с торговой площади в Иркутске

Торговая площадь Академгородка продолжает лишаться нестационарных-торговых объектов.

Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил очередной иск Иркутского научного центра СО РАН к ООО «ВСК’Молоко». Компанию обязали демонтировать киоск и выплатить госпошлину в размере 6 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Это не первый случай закрытия торговых объектов на площади. Ранее ИНЦ СО РАН подал иск в Арбитражный суд Иркутской области на ООО «Спортлото «Фарт», с требованием освободить земельный участок, на котором располагается нестационарный торговый объект. Суд удовлетворил иск. До этого был закрыт основной рынок, который много лет обслуживал жителей микрорайона.

Напомним, заместитель мэра — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска Екатерина Козулина, право собственности на земельные участки под размещение нестационарных торговых объектов зарегистрировано незаконно. Чиновница сообщила, что такие проблемы связаны с поддельными решениями судов и другими махинациями. В связи с этим сейчас ведутся судебные разбирательства.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что митинг предпринимателей против произвола властей прошел 12 октября, в Иркутске. Бизнесмены приехали из Ангарска, Усолья-Сибирского и Шелехова. Протестующие вышли с плакатами «Хватит “кошмарить” малый бизнес», «Бердников, прекрати сносить павильоны!», «Козюра, дави теневой бизнес, а не легальный» и другие. Митингующие выступали против сноса торговых павильонов, антиалкогольного законопроекта Алексея Козюры и требовали снизить налог на недвижимость с 1,5−2% до 0,2−0,3%. В конце митинга протестующие приняли резолюцию.

Владельцы нестационарных торговых объектов в Иркутске уже более полугода активно борются за право осуществлять предпринимательскую деятельность в Иркутске. Администрация города в одностороннем порядке расторгает договоры аренды, которые, как разъяснило министерство экономического развития РФ, собственники павильонов, входящих в схему размещения НТО, не обязаны иметь, и демонтирует павильоны (некоторые увозят ночью).

Мэрия Иркутска устроила локальный геноцид городских ларечников: все чаще в СМИ и аппарат регионального бизнес-омбудсмена стали поступать жалобы на действия муниципальных властей. Круглый стол «Проблемы взаимодействия бизнеса и власти в Иркутске» прошел 31 июля в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области. Основной задачей мероприятия было выслушать проблемы малого бизнеса и проконсультировать предпринимателей на тему «Что делать, если ваш павильон внезапно решили снести?».

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