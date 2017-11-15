В Перми троллейбусы вновь начнут ходить по улице Монастырской

Электротранспорт запустят по прежнему маршруту с 16 октября. Некоторый период троллейбусы № 1 временно ходили до улицы Советской. Изменения были связаны с ремонтом и заменой опор наружного освещения, на которых также находятся контактные линии для электротранспорта.