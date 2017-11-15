В Перми троллейбусы вновь начнут ходить по улице Монастырской
Ограничение движение было связано с ремонтом.
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Ограничение движение было связано с ремонтом.
Троллейбусы вновь начнут ходить по улице Монастырской в Перми.
Электротранспорт запустят по прежнему маршруту с 16 октября. Некоторый период троллейбусы № 1 временно ходили до улицы Советской. Изменения были связаны с ремонтом и заменой опор наружного освещения, на которых также находятся контактные линии для электротранспорта.
Расписание троллейбусов можно посмотреть на сайте.