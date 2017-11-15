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13:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми троллейбусы вновь начнут ходить по улице Монастырской

Ограничение движение было связано с ремонтом.

Источник: РИА "Новости"

Троллейбусы вновь начнут ходить по улице Монастырской в Перми.

Электротранспорт запустят по прежнему маршруту с 16 октября. Некоторый период троллейбусы № 1 временно ходили до улицы Советской. Изменения были связаны с ремонтом и заменой опор наружного освещения, на которых также находятся контактные линии для электротранспорта.

Расписание троллейбусов можно посмотреть на сайте.

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