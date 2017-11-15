Глава омского Минздрава спас девушку

Сегодня, 15 ноября, в Экспоцентре прошло официальное открытие мультимедийного парка «Россия — моя история». На мероприятие было много гостей. В частности, один из инициаторов проекта, епископ Тихон, а также представитель спонсора, заместитель главы Газпрома Валерий Голубев. Из-за этого в помещении стало очень жарко и душно, к тому же затянулась приветственная часть. Одна из девушек-волонтеров, которая стояла в толпе, начала терять сознание.