Глава омского Минздрава спас девушку
Стороженко пришел на помощь, пока другие гости знакомились с выставкой.
Стороженко пришел на помощь, пока другие гости знакомились с выставкой.
Сегодня, 15 ноября, в Экспоцентре прошло официальное открытие мультимедийного парка «Россия — моя история». На мероприятие было много гостей. В частности, один из инициаторов проекта, епископ Тихон, а также представитель спонсора, заместитель главы Газпрома Валерий Голубев.
На помощь к девушке поспешил Андрей Стороженко.
По информации портала «Новый Омск», министр здравоохранения Омской области успокоил пострадавшую и находился рядом с ней, пока другие знакомились с представленными экспозициями.