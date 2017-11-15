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13:41 (мск), источник: Om1.ru

Глава омского Минздрава спас девушку

Стороженко пришел на помощь, пока другие гости знакомились с выставкой.

Сегодня, 15 ноября, в Экспоцентре прошло официальное открытие мультимедийного парка «Россия — моя история». На мероприятие было много гостей. В частности, один из инициаторов проекта, епископ Тихон, а также представитель спонсора, заместитель главы Газпрома Валерий Голубев. Из-за этого в помещении стало очень жарко и душно, к тому же затянулась приветственная часть. Одна из девушек-волонтеров, которая стояла в толпе, начала терять сознание.

На помощь к девушке поспешил Андрей Стороженко.

По информации портала «Новый Омск», министр здравоохранения Омской области успокоил пострадавшую и находился рядом с ней, пока другие знакомились с представленными экспозициями.

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