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13:10 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани проходят семинары для экскурсоводов

(Город Казань KZN.RU, 15 ноября). 15 и 16 ноября в Казани проходят обучающие семинары для экскурсоводов. Мероприятия организованы в рамках муниципальной программы по укреплению гражданского согласия в Казани на 2014−2018 годы.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Приглашенные лекторы расскажут экскурсоводам об истории и основах ислама, русской православной церкви, иудаизме, русской православной старообрядческой и римско-католической церквях, старообрядчестве в нашем городе, а также о сохранении родных языков, культур и традиций народов, проживающих в Республике Татарстан.

С сообщениями перед экскурсоводами 15 ноября выступят заместитель муфтия Республики Татарстан, мухтасиб Кировского и Московского районов имам-хатыйб мечети «Ярдэм» Ильдар хазрат Баязитов, протоиерей, благочинный I благочинического округа, настоятель Духосошественского храма, отец Алексей Чубаков, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана, руководитель МОО «Русское НКО г. Казани» Ирина Александровская.

16 ноября выступят главный раввин Республики Татарстан и Казани Ицхак Горелик, протоиерей, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери РПСЦ, отец Геннадий, настоятель римско-католического прихода Воздвижения Святого Креста Казани, отец Андрей Старцев.

Для экскурсоводов разработаны информационные справочники, где размещена информация о деятельности Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, многонациональной воскресной школе, об истории и положении ислама, православия, иудаизма, католицизма и лютеранства в нашей столице на сегодняшний день. Пособие создано, чтобы помочь экскурсоводам рассказать о Казани, как о городе межнационального и межконфессионального согласия.

Семинар организован Комитетом содействия развитию туризма Казани совместно с отделом по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Аппарата Исполнительного комитета.

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В Казани проходят семинары для экскурсоводов
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