В Казани проходят семинары для экскурсоводов

Источник: Город Казань.KZN.RU

Приглашенные лекторы расскажут экскурсоводам об истории и основах ислама, русской православной церкви, иудаизме, русской православной старообрядческой и римско-католической церквях, старообрядчестве в нашем городе, а также о сохранении родных языков, культур и традиций народов, проживающих в Республике Татарстан.

С сообщениями перед экскурсоводами 15 ноября выступят заместитель муфтия Республики Татарстан, мухтасиб Кировского и Московского районов имам-хатыйб мечети «Ярдэм» Ильдар хазрат Баязитов, протоиерей, благочинный I благочинического округа, настоятель Духосошественского храма, отец Алексей Чубаков, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана, руководитель МОО «Русское НКО г. Казани» Ирина Александровская.

16 ноября выступят главный раввин Республики Татарстан и Казани Ицхак Горелик, протоиерей, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери РПСЦ, отец Геннадий, настоятель римско-католического прихода Воздвижения Святого Креста Казани, отец Андрей Старцев.

Для экскурсоводов разработаны информационные справочники, где размещена информация о деятельности Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, многонациональной воскресной школе, об истории и положении ислама, православия, иудаизма, католицизма и лютеранства в нашей столице на сегодняшний день. Пособие создано, чтобы помочь экскурсоводам рассказать о Казани, как о городе межнационального и межконфессионального согласия.