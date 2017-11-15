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15:14 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани прогнозируют похолодание до 9 °C

В Краснодарском крае синоптики прогнозируют понижение температуры к концу рабочей недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 80% 767 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Юга.ру

По данным Краснодарского гидрометцентра, 16 и 17 ноября в регионе пройдут кратковременные дожди, в пятницу — в основном в предгорных и горных районах. Температура ночью опустится до 2−9 °С, при прояснении до 0…-2 °С, днем воздух прогреется до 7−12 °С, по югу до 15 °C. Ветер 5−10 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Краснодаре в ближайшие три дня будет облачно. 16 ноября ожидается 11 °C, в последний рабочий день похолодает до 9 °C, а в субботу температура немного поднимется — до 12 °C.

На Черноморском побережье осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 5−10 °С, днем 10−15 °С, в районе Туапсе — Сочи до 18 °C. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

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