Люди способны узнавать мельком увиденные изображения спустя 10 лет

Способность вспомнить имена одноклассников или названия любимых детских телепередач спустя 50 лет иллюстрирует удивительные возможности человеческой памяти. Эмоции и повторяющееся предъявление, как известно, играют важную роль при таком типе запоминания. Однако почему мы запоминаем вещи, не имеющие эмоционального заряда и увиденные нами всего несколько раз в прошлом? Чтобы ответить на этот вопрос, французские учёные решили проверить память людей, проходивших лабораторные тесты десять лет назад. Оказалось, что участники исследования были способны узнавать изображения, предъявлявшиеся им десять лет назад в течение всего нескольких секунд (от одного до трёх раз). Кратко о результатах работы сообщается в пресс-релизе на портале Neuroscience News.

Исследователи попросили 24 людей (не имеющих расстройств памяти), прошедших лабораторные тесты приблизительно 12 лет назад, пройти новое тестирование. Тогда, 12 лет назад, им демонстрировалась последовательность простых шаблонных изображений, каждое — в течение нескольких секунд, без особых инструкций по их запоминанию. Когда же участники прошлых тестов вернулись в лабораторию в 2016 году, их просили идентифицировать те же изображения, показанные в парах с новыми картинками.

В среднем испытуемые давали правильный ответ в 55% случаев; в случаях, когда изображения были увидены человеком трижды, верный выбор наблюдался в 57% случаев (доходя до 70% у некоторых участников).

В данных экспериментальных условиях, по всей видимости, человеку достаточно предъявить изображение трижды, чтобы оно запомнилось на десятилетие. Хотя учёные уже знают, что воспоминания могут долгое время храниться имплицитно (то есть без сознательного доступа к ним), новое исследование показывает, что они также могут напрямую влиять на сознательный выбор испытуемых и зачастую даже пробуждать, несмотря на низкий уровень уверенности в правильности выбора, сильное чувство, что это нечто знакомое, уже виденное.

Сейчас исследователи пытаются пролить свет на биологическую основу такой памяти. Они предполагают, что данные воспоминания связаны скорее с немногочисленной группой очень специализированных нейронов, чем с широкой нейронной сетью.