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13:32 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

Вестибюль станции метро «Владимирская» закрывается до 7 декабря в связи с капитальным ремонтом эскалаторов

3Вестибюль станции метро «Владимирская» закрывают на три недели до 7-го декабря. Это связано с капитальным ремонтом эскалаторов.

Последний раз их меняли примерно 10 лет назад. За это время механизмы износились. Сама станция «Владимирская» будет работать, но попасть на платформу с сегодняшнего дня можно только через вестибюль соседней станции — «Достоевской». Она на ближайшие три недели меняет график работы. «Достоевская» будет открыта на вход и выход с 5:35 утра и до 00:17 каждый день.

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