Вестибюль станции метро «Владимирская» закрывается до 7 декабря в связи с капитальным ремонтом эскалаторов
3Вестибюль станции метро «Владимирская» закрывают на три недели до 7-го декабря. Это связано с капитальным ремонтом эскалаторов.
3Вестибюль станции метро «Владимирская» закрывают на три недели до 7-го декабря. Это связано с капитальным ремонтом эскалаторов.
Последний раз их меняли примерно 10 лет назад. За это время механизмы износились. Сама станция «Владимирская» будет работать, но попасть на платформу с сегодняшнего дня можно только через вестибюль соседней станции — «Достоевской». Она на ближайшие три недели меняет график работы. «Достоевская» будет открыта на вход и выход с 5:35 утра и до 00:17 каждый день.