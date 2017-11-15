Вестибюль станции метро «Владимирская» закрывается до 7 декабря в связи с капитальным ремонтом эскалаторов

Последний раз их меняли примерно 10 лет назад. За это время механизмы износились. Сама станция «Владимирская» будет работать, но попасть на платформу с сегодняшнего дня можно только через вестибюль соседней станции — «Достоевской». Она на ближайшие три недели меняет график работы. «Достоевская» будет открыта на вход и выход с 5:35 утра и до 00:17 каждый день.