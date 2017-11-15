Сквер имени Шапошникова откроется в Воронеже 24 ноября
На участке обустроили детскую площадку и спортивные объекты.
На участке обустроили детскую площадку и спортивные объекты.
Сквер имени Маршала Шапошникова у дома № 78 на одноименной улице откроется в Воронеже в пятницу, 24 ноября. Как сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в управе Ленинского района, на открытии «перережут ленточку» и проведут концертную программу. Во сколько начнется мероприятие, пока неизвестно.
В управе Ленинского района рассказали, что в сквере разместили скамейки и посадили зеленые насаждения. На участке обустроили детскую площадку и спортивные объекты.
Администрация Воронежа объявила поиск подрядчика для благоустройства сквера имени Шапошникова в конце августа 2017 года. Заказчиком выступила управа Ленинского района. Аукцион выиграло ООО «Чемпион Центр». Сквер площадью 0,06 га благоустроили на бюджетные средства. Цена контракта составила 1,1 млн рублей.