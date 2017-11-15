Сквер имени Шапошникова откроется в Воронеже 24 ноября

Сквер имени Маршала Шапошникова у дома № 78 на одноименной улице откроется в Воронеже в пятницу, 24 ноября. Как сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в управе Ленинского района, на открытии «перережут ленточку» и проведут концертную программу. Во сколько начнется мероприятие, пока неизвестно.

В управе Ленинского района рассказали, что в сквере разместили скамейки и посадили зеленые насаждения. На участке обустроили детскую площадку и спортивные объекты.