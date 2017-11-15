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15:16 (мск), источник: Вести - Воронеж

Водоканал предупредил воронежцев о ложных требованиях поверки счётчиков

«РВК-Воронеж» вновь предупредил горожан о недобросовестной рекламе поверки счётчиков, которую якобы требуется провести из-за истечения срока эксплуатации.

Источник: Вести - Воронеж

Приходящие по почте уведомления отношения к водоканалу не имеют и несут исключительно коммерческие цели, сообщила пресс-служба мэрии в понедельник, 13 ноября.

«РВК-Воронеж» сообщил, что сроки поверки прибора учёта можно узнать из его паспорта, а также из акта ввода счетчика в эксплуатацию — они должны храниться у абонентов. Кроме того, информация о необходимости поверки счётчика указывается в квитанциях «РВК-Воронеж» и оператора ЕПСС ЖКХ ВО.

— По действующему законодательству обязанность поверки приборов учёта закреплена за абонентом. Но объявления, имитирующие «повторные извещения» от Единой городской службы по учёту водоснабжения, относятся к числу рекламных. Указанные в графах «холодное водоснабжение» и «общедомовые нужды» сведения, взяты «с потолка». Они не имеют ничего общего ни с существующими тарифами, ни с реальными начислениями, — рассказала руководитель Центра обслуживания абонентов ООО «РВК-Воронеж» Вера Щербинина.

Более того, Единая городская служба по учёту водоснабжения лицензии на осуществление метрологической деятельности ООО «РВК-Воронеж» не имеет. Узнать о графиках поверки счётчиков и организациях, имеющих на это лицензию, можно в водоканале по телефону 206 77 07.

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